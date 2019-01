Turismo: ristorazione-ospitalità a Carrara Fiere

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA) - Torna, dal 24 al 27 febbraio prossimo, negli spazi di Carrara Fiere, Tirreno C.T., evento giunto alla sua 39esima edizione e dedicato agli addetti all'ospitalità italiana e al food&beverage.



Tra le grandi novità di questa edizione la collaborazione con la scuola Tessieri di Ponsacco (Pisa) che porterà in fiera una squadra di professionisti di fama internazionale impegnati in un ricco calendario di dimostrazioni, lezioni e show cooking. Negli spazi di Carrara Fiere saranno presenti grandi marchi del food&beverage italiano ed estero che proporranno non solo la semplice esposizione delle novità e dei prodotti di punta, ma anche presentazioni e momenti di approfondimento. Dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un'intera sarà area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all'arredo contract per interni ed esterni.



Spazio anche agli operatori del settore wine and beverage. Le associazioni dei sommelier, dall'Ais alla Fisar, inoltre, promuoveranno invece numerose degustazioni tematiche condotte da esperti del settore per fare dei focus sui vitigni e sui territori di provenienza. Ed ancora convegni, seminari e workshop pensati dalle varie associazioni di categoria presenti per aggiornare i professionisti o formare quelli in divenire. Uno dei momenti più attesi, spiegano gli organizzatori, sarà quello della Federazione internazionale pasticceria cioccolateria gelateria - Forum della cioccolateria, che in occasione di Tirreno C.T.



organizzerà le selezioni italiane per i campionati mondiali di cake design e di pasticceria.





© Riproduzione riservata