Allarme bomba al Comune di Genova, una voce anonima: "Siamo delle Br, liberate Battisti"

Allarme bomba stamani a Palazzo Tursi, sede degli uffici del Comune di Genova. L’edificio è stato evacuato e via Garibaldi chiusa al transito. Sul posto sono presenti i carabinieri con gli artificieri e uomini della Digos. La segnalazione della probabile presenza di un ordigno è arrivata ai carabinieri.

Chi ha telefonato ha detto di parlare a nome della Brigate Rosse e, come scrive il Corriere della sera, chiesto la liberazione di Cesare Battisti. I controlli sono ancora in corso. Sul posto forze dell'ordine e artificieri.

Intanto a Foggia ignoti hanno imbrattato e modificato con una bomboletta spray la targa della piazza che a Foggia è intitolata al patriota Cesare Battisti, in pieno centro 'Amnistia per C. Battisti' è stata realizzata la scorsa notte a Foggia da ignoti che hanno . Con un riferimento a Cesare Battisti, il terrorista arrestato nei giorni scorsi dopo 37 anni di latitanza, la targa è stata modificata sovrapponendo alla parola piazza la scritta 'Amnistia per', lasciando scoperto solo C. Battisti. Personale del Comune è al lavoro per cancellare la scritta. Le indagini per individuare i responsabili sono state affidate ai carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona.

