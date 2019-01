Galeazzi torna a Domenica In senza sedia a rotelle, la Venier esce dallo studio in lacrime

Giampiero Galeazzi, dopo la puntata in onda prima di Natale in cui si era presentato in sedia a rotelle, commuovendo gli spettatori, è tornato a Domenica In, su Rai1, per ripercorrere alcuni momenti della carriera insieme a Mara Venier.

Ma questa volta il "Bisteccone" nazionale ha camminato sulle proprie gambe. In un'intervista a Fuorigioco, il settimanale della Gazzetta dello Sport, aveva fatto mea culpa: "E’ stato un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle. Sui social mi hanno già fatto il funerale ma io sono ancora vivo, eh" e aveva spiegato tutta la verità: "Sono reduce da un’operazione al ginocchio sinistro, mi muovo con le stampelle. Lo studio era pieno di cavi e, per non rischiare, un assistente ha pensato bene di mettermi su una carrozzina”.

Galeazzi ha smentito anche di avere il Parkinson: “Non ho il Parkinson, ho problemi di diabete. La salute va su e giù, come sulle montagne russe. Ho sbalzi di pressione, gonfiore alle gambe. Quando mi emoziono, mi tremano le mani, ma non sono messo così male. A 72 anni ho anche perso un po’ di chili”.

E oggi, negli studi di Domenica In, altro momento di commozione. Mara Venier, dopo avergli dedicato "In ginocchio da te", si è commossa fino a lasciare lo studio in lacrime.

"Giampiero è un amico di sempre - ha commentato la conduttrice dopo la puntata -. Ringrazio il pubblico che tramite i social mi hanno riempito di calore. Mi sono emozionata molto perché Giampiero è nel mio cuore, ci legano emozioni forti di una vita. Questa sono io e sono felice che arrivino a casa emozioni vere, questa è la mia e nostra Domenica In".

