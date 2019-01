La 41ma edizione della Dakar, il rally per eccellenza, si corre ancora in Sud America, ma stavolta nel solo Perù, ed è un inedito che questa gara si svolge in un solo Stato.

Il via dalla capitale Lima, 334 equipaggi, con 167 fra moto e quad, 126 auto e 41 camion. Sono 21 gli italiani, fra loro anche un pilota paraplegico, il primo nella storia Dakar, Nicola Dutto, cuneese 49enne, che perse l'uso delle gambe in un incidente nel 2010.

