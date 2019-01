Saldi, Confcommercio: "Previsto un aumento degli acquisti online"

Il web continua ancora a crescere come canale per gli acquisti, una tendenza che influenza anche le scelte di effettuare acquisti in saldo online.

Questa la previsione dell’indagine sugli acquisti degli italiani in occasione della prossima stagione dei saldi invernali 2019 realizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research.

La percentuale dei consumatori intenzionati ad acquistare i prodotti in saldo sul canale online nel gennaio 2018 era il 15% ora è pari al 18,9%.

Secondo lo studio è infatti in aumento di 4,9 punti percentuali la quota degli italiani che hanno dichiarato di avere effettuato (almeno una volta nel passato) acquisti online, sono il 68,7 contro il 63,8 del Gennaio 2018.

© Riproduzione riservata