Serie C: goleada del Catania contro la Cavese, Siracusa travolto in casa dal Catanzaro

Il Catania si scrolla di dosso un primo tempo difficile e poi travolge la Cavese con un secco 5-0, che proietta gli uomini di Sottil al terzo posto in classifica, dietro l'inarrivabile Juve Stabia e il Trapani, che però ha una partita in più.

Etnei in vantaggio al 37' del primo tempo con Manneh, e dopo qualche occasione ospite nel giro di due minuti prima Lodi (su rigore) e poi Marotta chiudono il discorso. La doppietta di Manneh e la rete di Calapal chiudono i conti.

Male il Siracusa, schiacciato in casa dal Catanzaro per 3-1, con i calabresi di Auteri che hanno dominato in lungo e in largo. Male dunque l'avventura di Raciti tra le fila dei siciliani.

