Da Honda un Quad a guida autonoma per lavori off-road

Con Honda Autonomous Work Vehicle i mezzi a guida autonoma escono di strada per affrontare i terreni difficili e accidentati tipici degli impegni pesanti e degli scenari pericolosi. L'innovativo prototipo di Quad della Casa giapponese sarà in passerella al prossimo CES di Las Vegas (8-11 gennaio). Questo 'veicolo autonomo da lavoro' promette di aprire interessanti prospettive nello sviluppo tecnologico dei mezzi senza conducente, spaziando dall'utilizzo in miniera allo spegnimento di incendi, dalla perlustrazione di luoghi colpiti da tragedie e calamità naturali al trasporto di medicine in aree a rischio, al lavoro nei campi per il compimento di operazioni ripetitive e faticose. Il Costruttore nipponico che al CES cerca partner per proseguire lo sviluppo della sua proposta innovativa, per mettere a punto il prototipo ha collaborato con varie aziende e ha utilizzato il 'know how' accumulato internamente negli anni, sia per quello che riguarda la realizzazione di macchine 4x4 sia nella guida autonoma. Lo studio, nato dal concept 3E-D18 presentato al Consumer Electronics Show 2018, è stato disegnato da Honda R&D Americas ed è stato sviluppato sul robusto chassis del quad ATV, con lo scopo, appunto, di offrire un aiuto concreto a uomini e donne nelle situazioni di lavoro pesante più disparate, sia pubbliche sia commerciali.

Dell'ATV ne sfrutta la collaudata trasmissione e ne ripropone le capacità di affrontare percorsi in fuoristrada, ma senza pilota in sella. Dispone di sensori GPS e di dispositivi per la guida autonoma e può essere programmato in tre differenti modi: per lo spostamento dal punto A a quello B, per seguire una persona o per compiere un compito ripetitivo.

Nell'annunciare il debutto del Autonomous Work Vehicle, Pete Wendt, senior planner in Advanced Product Planning di Honda R&D Americas ha chiarito: "Lo stiamo già testando in condizioni reali, su vari tipi di scenari, per dimostrare il valore e le potenzialità di impiego di questa macchina unica nel suo genere.

Honda cerca nuovi partner per evolverne la tecnologia e sviluppare accessori e ulteriori utilizzi che siano in grado di espanderne le potenzialità di impiego".

