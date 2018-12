Meteo, sole e temperature sopra la media: dopo l'Immacolata crollo termico e piogge

Dicembre dai due volti, meteorologicamente parlando. Secondo gli esperti su tutta l'Italia, fino al 9 dicembre, ci sarà caldo, per il periodo, con temperature al di sopra della media, poi forti precipitazioni e crollo termico.

Stando alle previsioni degli esperti de 'IlMeteo.it', infatti, all'inizio del mese un clima sub-tropicale rimonterà su buona parte dell'Europa sud-occidentale coinvolgendo anche l'Italia ma, col passare dei giorni, l'alta pressione lascerà sempre più spazio a freddo e pioggia.

Fino all'Immacolata è previsto un periodo di stabilità atmosferica con giornate in prevalenza soleggiate su tutta la penisola e temperature superiori alle medie stagionali.

La svolta è attesa per il 9 novembre, quando correnti via via più fredde in discesa dall'artico faranno calare le temperature sensibilmente su buona parte dell'Italia. Non mancheranno le forti piogge.

