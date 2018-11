Al vertice della capitaneria di porto di Napoli arriva il siciliano Pietro Giuseppe Vella

A capo della direzione marittima della Campania e della capitaneria di porto di Napoli arriva il contrammiraglio siciliano Pietro Giuseppe Vella che subentra ad Arturo Faraone.

Si è tenuta nella sala Galatea della stazione marittima del porto di Napoli la cerimonia di passaggio delle consegne.

Il contrammiraglio Vella, di 59 anni nato a Santa Flavia, è proveniente dallo Stato Maggiore della Marina Militare dove ha trascorso un breve periodo all’ufficio generale affari legali, è stato capo dell’ufficio legislativo del ministero dei trasporti e delle infrastrutture e di assistente del comandante generale del corpo, nell’arco dei mandati di tre diversi comandanti generali avvicendatisi tra il 2010 ed il 2017 e direttore marittimo del Lazio e comandante del porto di Civitavecchia.

“Per me è un grande onore assumere il comando della direzione marittima della Campania e del porto di Napoli”, ha dichiarato l’ammiraglio Vella, aggiungendo che dedicherà ogni attenzione e moltiplicherà ogni sforzo, affinché nel segno della continuità con i suoi predecessori, l’autorità marittima di Napoli e quelle dell’intera regione possano dare il proprio qualificato apporto, nel pieno rispetto della legge e di ogni regola di garanzia, verso quel concetto di sicurezza produttiva che costituisce fattore di crescita e di affidabilità di ogni scalo: “Sono certo di poter operare in piena collaborazione con tutte le istituzioni e con l’intero cluster marittimo, ai quali sin d’ora offro completa disponibilità al confronto ed al dialogo per valorizzare le più efficaci sinergie, verso il perseguimento di un superiore obiettivo comune”.

