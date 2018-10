Tennis, sorteggiato il tabellone di Parigi-Bercy: c'è anche il palermitano Cecchinato

C'è anche Marco Cecchinato nel tabellone del Masters 1000 di Parigi-Bercy, torneo indoor che chiude la stagione ATP per tutti tranne che per i migliori 8 giocatori del mondo, pronti a sfidarsi tra due settimane al Master di fine anno. Il palermitano è uno dei due italiani presenti nel main draw, l'altro è Fabio Fognini ma il numero 1 azzurro è ancora in forse a causa di un problema alla caviglia.

Cecchinato affronterà al primo turno un qualificato, in caso di vittoria sulla sua strada ci sarà ancora Novak Djokovic. Sarebbe la terza sfida stagionale contro il serbo: la prima se l'è aggiudicata il siciliano al Roland Garros, Nole si è poi preso la rivincita poche settimane fa a Shanghai. Ma non sarà facile superare il primo ostacolo per Ceck, che nei tornei al chiuso non si trova a suo agio come dimostrano le sconfitte nette al primo turno nei torneo di Mosca e Basilea.

A Bercy tornerà in campo Rafael Nadal, assente dal circuito da un mese e mezzo dopo l'infortunio accusato in semifinale agli US Open. Lo spagnolo deve difendere la prima posizione della classifica mondiale dagli assalti proprio di Djokovic, pronto a riprendersi il trono del ranking. In tabellone anche Roger Federer ma la sua presenza è in dubbio: lo svizzero è in finale nel torneo di casa a Basilea ed è probabile che decida di prendersi un po' di riposo in vista delle ATP Finals.

