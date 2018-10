Eicma:Dell'Orto, a governo chiediamo riduzione cuneo fiscale

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Proseguire la discussione su temi già avviati su cui non si può prescindere come stimolare gli investimenti su digitalizzazione e industria 4.0" e "ridurre il cuneo fiscale": sono le richieste avanzate al governo da Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma e di Eicma in un forum nell'ambito del ciclo Ansa Incontra organizzato in collaborazione con Eicma.



"Al governo chiederei di mettere al centro il settore manifatturiero - ha proseguito Dell'Orto - perchè rilancia l'occupazione e rilancia gli investimenti". Inoltre la sicurezza ''è un tema strategico su cui dobbiamo lavorare molto" anche perchè "i costi sociali di chi va in moto sono molto elevati, parliamo di 5 miliardi, e possono essere drasticamente ridotti".



"Altri temi si cui lavoriamo - ha aggiunto - sono guard rail più sicuri, siamo in discussione con il governo e sanno benissimo cosa fare, e tutto il tema delle infrastrutture, visto che il tema delle buche ha un impatto importante".



Resta in discussione anche l'apertura delle autostrade ai 125 cc: "Riteniamo sia giusto farla - ha concluso Dell'Orto - anche con il governo precedente eravamo arrivati a un buon punto e ora abbiamo riaperto il dialogo con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono fiducioso che il tema possa tornare di attualità, così come l'apertura delle autostrade alle moto elettriche".(ANSA).





