Accuse di stupro per Cristiano Ronaldo, pubblicati i documenti dell'accordo privato con la donna

Un accordo scritto "sulla cui autenticità non c'è motivo di dubitare, e fin qui non lo hanno fatto neanche gli avvocati di Cristiano Ronaldo": "Der Spiegel" pubblica i documenti relativi alla vicenda del 2009 per la quale il fuoriclasse portoghese è accusato di stupro ai danni dell’ex modella Kathryn Mayorga.

Ronaldo e la donna statunitense, stando alle carte datate gennaio 2010, si accordarono in via extragiudiziale pochi mesi dopo l’episodio, che secondo la versione di Mayorga costituì una violenza. Ieri l’avvocato della presunta vittima, Leslie Stovall, ha affermato che "la Polizia americana avrebbe perso tutto, ovvero le dichiarazioni della sua assistita, oltre agli indumenti e alla biancheria indossata nella notte incriminata dalla stessa Mayorga".

© Riproduzione riservata