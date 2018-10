Meteo, tempo instabile al Sud: arrivano piogge e temporali sulla Sicilia

Arriva la pioggia sull'Italia meridionale, Sicilia compresa: 3bmeteo.com ha comunicato le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Domani al Nord avvio ancora instabile su Romagna e Appennino ma in rapido miglioramento, cieli sereni o poco nuvoloso sugli altri settori. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 20.

Al Centro mattinata ancora diffusamente instabile, migliora dal pomeriggio sull'alta Toscana, in serata su Umbria e Lazio. Temperature in lieve calo, massime tra 17 e 22. Al Sud diffusa instabilità con piogge e temporali, anche forti sulla Sicilia orientale, schiarite serali sui settori ovest. Temperature in calo, massime tra 19 e 23.

Mercoledì tempo stabile al Nord con cieli in prevalenza sereni o poco nuvoloso salvo qualche locale e innocuo addensamento diurno sulle zone alpine. Temperature in aumento, massime tra 21 e 25. Al Centro ancora qualche pioggia su Sardegna, Abruzzo e basso Lazio, in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25. Al Sud si rinnova una diffusa instabilità, anche perturbata su tutte le regioni con piogge e temporali, localmente intensi. Temperature stabili, massime tra 19 e 23.

Infine giovedì al Nord si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, innocui addensamenti sulle zone alpine. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Al Centro in prevalenza soleggiato salvo ancora qualche piovasco sull'Abruzzo e la dorsale laziale, isolato anche in Sardegna. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Al Sud si rinnova una certa instabilità tutte le regioni con piogge e rovesci intermittenti, più schiarite sulla Campania. Temperature stabili, massime tra 19 e 23.

