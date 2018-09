Osteria sociale Spinetoli in Guida Slow Food

(ANSA) - SPINETOLI (ASCOLI PICENO), 22 SET - Doppio riconoscimento internazionale per la Locanda del Terzo Settore "Centimetro Zero" che da 3 anni impiega a Spinetoli (Ascoli Piceno) giovani con disabilità mentali, riuscendo a coniugare impegno sociale, cucina di alta qualità con prodotti locali e prezzi contenuti. Il ristorante, ospitato in un casolare della vallata del Tronto e realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, è stato inserito per la prima volta nella guida "Osterie d'Italia" edita da Slow Food che propone 1.617 locali recensiti in tutta Italia. Completa il riconoscimento, l'invito a partecipare, con uno stand dedicato, a 'Terra Madre', edizione 2018 del Salone del Gusto di Torino.



"Osterie d'Italia, Guida 2019 - Sussidiario del mangiarbere all'italiana" è il titolo della nuova pubblicazione che sarà presentata lunedì 24 settembre a Lingotto Fiere in un incontro che ripercorrerà i 29 anni della guida. "E' stata davvero una bella sorpresa scoprire che ci avevano inseriti - commenta Roberta D'Emidio, responsabile del progetto sociale 'Centimetro Zero - non immaginavamo di finire sulla guida di Slow Food".





