Il Trapani batte in trasferta la Vibonese, Sicula Leonzio facile contro il Matera

Il Trapani espugna il terreno della Vibonese con il classico punteggio (0-2) contro una formazione che non l’ha mai impensierito, bene anche la Sicula Leonzio, che ha battuto per 3-0 il Matera.

Per il Trapani un primo tempo da considerare abbastanza noioso. Nella ripresa la squadra di Italiano mostra le proprie intenzioni e ha ragione di una Vibonese apparsa inferiore di fronte alle qualità granata. Il successo è strameritato. Per la cronaca il Trapani in terra calabra cerca conferme dopo il convincente successo dell’esordio al Provinciale contro la Reggina. Il tecnico Vincenzo Italiano schiera il solito 4-3-3. Una ventina sono i tifosi trapanesi al seguito. Inizialmente il pallino del gioco è della Vibonese.

Le squadre sono abbastanza chiuse, ci sono pochi spazi e lo spettacolo và a farsi benedire. Il complesso di casa si rende pericoloso al 12’ con un diagonale di Ciani che si perde di poco sul fondo. Il Trapani cerca di riordinare le idee e risponde al 22’ con un tiro di Evacuo che impegna il portiere Mengoni. La gara non è certamente piacevole. Al 26’ si vedono ancora gli uomini di Italiano con un tiro di Aloi che fa tremare i padroni di casa. Preme di più, adesso, la formazione di Italiano. L’incontro continua ad essere monotono. Al 41’ errore a centrocampo della Vibonese, ripartenza del Trapani con Aloi che spara una rasoiata sulla quale il portiere di casa compie il miracolo deviando in angolo.

Allo scadere Corapi in area per Evacuo che non ci arriva di un soffio in scivolata. Qui si chiude la prima parte della contesa. Nella ripresa i granata si mostrano più intraprendenti e passano al 56’ con Evacuo che raccoglie di testa un preciso cross dalla sinistra di Golfo. Un minuto dopo lo stesso Evacuo si fa parare una conclusione ravvicinata, ancora su suggerimento di Golfo. Sul conseguente corner la difesa di casa è ferma e Pagliarulo mette dentro al 58’ per il raddoppio micidiale della formazione di Italiano. Al 75’ il Trapani cambia Taugourdeau con Toscano e Tulli con Ferretti. I granata ormai sono padroni del campo. I calabri fanno troppa confusione e non riescono a trovare il bandolo della matassa.

All’81’ Italiano cambia Aloi ed Evacuo per Ferreira e Nzola. Il tecnico granata mette dentro pure Da Silva al posto di Ramos. Ci sono solo schermaglie a centrocampo ma niente emozioni. La partita si è conclusa da tempo. Sono cinque i minuti di recupero e il tempo scorre senza sussulti.

