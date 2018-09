Roma, auto slitta per la pioggia vicino a San Pietro: ferita una famiglia di 5 polacchi

Un'auto ha investito un gruppo di pedoni su via della Conciliazione, angolo via della Traspontina, a pochi metri da San Pietro. L'allarme è stato dato al Nue 112 di Roma che ha immediatamente allertato il 118 e le forze dell'ordine. Ma si tratta di un incidente senza gravi conseguenze.

Il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, forse a causa della strada bagnata per la pioggia e si sarebbe fermato a prestare soccorsi.

La famiglia di cittadini polacchi si trovava sul marciapiede: padre, madre e tre figli di 13, 10 e 5 anni. Nell'incidente la macchina è finita anche contro il semaforo all'incrocio con via Traspontina. I feriti non sarebbero in pericolo di vita.

