Festa per i 40 anni di Anag, premiate 66 grappe 3 al top

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Sono 66 le grappe premiate oggi ad Asti, nell'ambito del concorso enologico nazionale Douja d'or, alla cerimonia per i 40 anni di Anag (Assaggiatori grappe e acquavite); al top 7.0 Riserva Barique di Ruché di Mazzetti d'Altavilla (Altavilla Monferrato, Alessandria), Muller Thurgau di Villa de Varda (Mezzolombardo, Trento) e la Grappa Invecchiata Monte Sabotino Gran Riserva di Zanin (Zugliano, Vicenza), alle quali sono state assegnate le Medaglie Best Gold.



"Ormai - ha spiegato Paola Soldi, presidente di Anag - siamo presenti in tutte le regioni italiane. Tra i nostri compiti, oltre al lavoro di distillazione per valorizzare le tante vinacce, i tanti profumi, un aspetto sociale, fare capire ai ragazzi che vedono l'alcol come elemento di sballo che bisogna bere con coscienza e consapevolezza". L'Anag è stata fondata proprio ad Asti: "Si dice grappa e si pensa Italia - ha detto Renato Goria, presidente Camera di Commercio - la grappa parte nel 1443 proprio dal Monferrato, da vinacce di Barbera e Moscato". (ANSA).





