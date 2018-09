Campionati di tennis under 14 a Palermo, trionfa la ferrarese Martinelli

La ferrarese Giulia Martinelli è la nuova campionessa italiana under 14. Questa mattina sui campi del Ct Palermo, la giovane tennista del Tc Bologna ha sconfitto 61 63 la romana Anna Paradisi. La stessa Martinelli nella giornata di sabato aveva conquistato in coppia con Virginia Ferrara il secondo posto nella finale del doppio.

Anche per la finale del singolare presente sulle tribune del campo centrale la capitana azzurra di Fed Cup Tathiana Garbin, la quale a fine partita, nel corso della cerimonia di premiazione, si è complimentata con tutte le giocatrici per lo spettacolo offerto in questi ultimi giorni di competizione. Presenti anche il presidente del Ct Palermo Manlio Morgana, il deputato allo sport Marco Valentino, il responsabile tecnico del settore under 14 Germano Di Mauro e il presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli.

Sempre oggi (domenica) sono scattate le qualificazioni maschili e femminili del quarto torneo Itf juniores Città di Palermo. Le gare del tabellone principale prenderanno il via martedì 11 settembre. Numerosi gli atleti siciliani impegnati in questa prima giornata di gare.

