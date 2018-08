Ilary Blasi pronta a lasciare "Le Iene": al suo posto Melissa Satta

Cambiamento improvviso negli studi di "Le Iene". La storica conduttrice del programma in onda su Italia 1, Ilary Blasi, potrebbe lasciare il suo posto a Melissa Satta: quest'ultima, infatti, ha già ufficializzato l'addio a Tiki Taka.

Non è la prima volta che si vocifera un ipotetico addio della conduttrice: era già accaduto in passato anche se adesso le voci si fanno più insistenti. La Blasi conduce "Le Iene" dal 15 gennaio del 2007 - ben 11 anni - in compagnia di Teo Mammuccari, anche lui pronto a lasciare il programma.

Secondo quanto scritto da Dagospia, la conduttrice vorrebbe dedicarsi unicamente al "Grande Fratello Vip", mentre Mammuccari dovrebbe rivestire il ruolo di giurato a "Tu si que vales". Sarà vero?

