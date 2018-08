Citroen, Breen e Ostberg si preparano al WRC di Germania

ROMA - Manca ormai pochissimo alla prossima tappa del WRC che si disputerà in Germania dal 16 al 19 agosto. La nona manche della stagione segna - tra le altre cose - il ritorno sull'asfalto dopo quattro prove su sterrato. Particolarmente avvincente la giornata di sabato, in cui le WRC dovranno cimentarsi su un campo militare tra i più inospitali, mentre il resto del percorso si disputerà tra i campi della Sarre. Alla serie di difficoltà si aggiungono condizioni meteorologiche del tutto imprevedibili, con cui il Citroën Total Abu Dhabi WRT ha imparato a convivere, come dimostrano le dodici vittore (11 delle quali nel WRC) conquistate su questo terreno dal 2001. I Rouges hanno fatto in modo di trasmettere questo bagaglio di esperienza a Craig Breen e Mads Ostberg, i due piloti ingaggiati per questa edizione, soprattutto nei cinque giorni di test intensivi condotti su una serie di profili di prove speciali. L'irlandese, quinto lo scorso anno, sa di avere a disposizione con la C3 WRC un'auto che ha siglato tre migliori tempi in Corsica, e che gli permetterà di dimostrare la sua propensione per questa superficie. Galvanizzato dal suo recente exploit finlandese, Mads Ostberg punterà a un posto sul podio, nonostante la sua ridotta esperienza con la WRC tricolore su asfalto.



Ma le difficoltà maggiori si registreranno sicuramente con la super speciale del giovedì sera che si svolgerà a St. Wendel, e non più a Sarrebruck, e proseguiranno secondo un programma globalmente classico, ma con qualche modifica: il ripristino venerdì della prova speciale di Stein Und Wein, già in programma nel 2015, e la speciale di Grafschaft di domenica. Portata a 29,07 km e strutturata in due tranche tra i vigneti della Mosella, dovrebbe riservare alla giornata finale uno spettacolo più ricco, prima della Power Stage de Bosenberg, crono utilizzata sempre nel 2015.



"Non vedo l'ora di tornare a gareggiare su asfalto, dopo un anno che non corro un rally al 100 % su questa superficie. La tappa di sabato sarà ancora una volta determinante, con i due passaggi nel campo militare di Baumholder - ha sottolineato Craig Breen - . Ma soprattutto spero che non piova venerdì, per poter avviare la nostra gara nelle miglior condizioni, nonostante la posizione di partenza arretrata. Con i test in Germania di inizio estate ho potuto riprendere gli automatismi propri dell'asfalto, in occasione di una giornata supplementare di guida in Alsazia, e farò di tutto per provare di nuovo la gioia del podio". Sette le partecipazioni a questa prova (miglior risultato il quarto posto nel 2012) per Mads stberg: "Ad eccezione della scorsa edizione, ho partecipato tutti gli anni a questo rally dal 2010. Conosco quindi abbastanza bene il terreno e ho sempre amato la grande varietà di speciali, anche se questo rappresenta anche la sua difficoltà! Per ritrovare i riferimenti su questa superficie so di poter contare sull'immensa esperienza del team sull'asfalto e in particolare su questa manche. Ho potuto beneficiare di due giorni di test con la C3 WRC, facendo esperienza sui vari profili delle strade del programma; entrare nella top five sarebbe un buon risultato per me".





