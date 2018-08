La musica dal vivo per il cinema muto

POTENZA - In anteprima mondiale, sabato 11 agosto, a Trivigno (Potenza), la Zerorchestra musicherà dal vivo, sotto la direzione del maestro Stephen Horne, il film 'Beauty's Worth', pellicola che Robert Vignola - regista innovatore e produttore del cinema muto, originario del piccolo paese lucano - diresse nel 1922. L'esecuzione "sarà poi replicata con la collaborazione del Comune di Sacile il prossimo 5 ottobre allo Zancanaro come evento di preapertura delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone".

La partitura musicale del film "è stata creata appositamente per questa pellicola, che approda in Italia per la prima volta.

L'evento di Trivigno è una nuova tappa del percorso di valorizzazione e recupero di Robert Vignola e della sua eredità, sviluppata grazie a un importante progetto di collaborazione attivato tra il Comune di Trivigno, la società lucana di produzioni cinematografiche effenove srls, la Lucana Film Commission, Cinemazero, la Cineteca del Friuli e le Giornate del Cinema Muto di Pordenone".



