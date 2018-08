Tennis, Berrettini vince ancora: è ai quarti nel torneo di Kitzbuhel

Prosegue il "magic moment" di Matteo Berrettini, che ha centrato l’ingresso nei quarti di finale del "Generali Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Kitzbuhel, in Austria.

Il 22enne romano, numero 54 Atp (best ranking), grande protagonista a Gstaad dove ha conquistato il suo primo titolo Atp, dopo aver eliminato il francese Gilles Simon, numero 40 Atp e quinta testa di serie, al secondo turno ha superato il moldavo Radu Albot, 28enne di Chisinau e numero 28 del ranking mondiale, confermando il risultato della scorsa settimana al primo turno di Gstaad: 6-3 6-7(3) 6-1 il punteggio, in un’ora e 57 minuti, in favore di Berrettini, al settimo match vinto di fila.

Domani, giovedì, il giovane tennista capitolino si giocherà un posto in semifinale con il cileno Nicolas Jarry, numero 53 Atp, semifinalista la settimana scorsa ad Amburgo, che ha sgambettato lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 Atp e terza forza del torneo, imponendosi in rimonta per 6-7(6) 7-5 6-3. Non ci sono precedenti tra il 22enne di Santiago e Berrettini.

