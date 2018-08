Ferrara Buskers Festival ospita Dublino

FERRARA - La 31/a edizione del Ferrara Buskers Festival, rassegna internazionale del musicista di strada, invaderà strade e piazze del centro storico Patrimonio dell'umanità Unesco dal 16 al 26 agosto con oltre mille musicisti ed artisti. Città ospite d'onore è Dublino (lo scorso anno New York), celebrata per l'importante valorizzazione che da anni fa dei buskers con musica ed eventi: diversi musicisti arriveranno dall'Irlanda per far divertire il pubblico con ballate, melodie e la tradizionale musica irlandese.

Tappa inaugurale a Mantova, per poi spostarsi a Comacchio il 17 e a Lugo (Ravenna) il 20. Nel fine settimana del 18 e 19 agosto e poi dal 21 al 26 i musicisti si esibiranno a Ferrara, tra il Castello Estense e i palazzi e monumenti cittadini, mettendo in scena oltre cento spettacoli al giorno, con più di 300 formazioni di artisti accreditati. E per la prima volta gli spettatori potranno partecipare ai BuskersLAB, laboratori di costruzione di strumenti musicali insoliti, con la guida di maestri buskers.



