Mini Takes the States, 2 strade per l'evento dedicato ai fan

ROMA - Un doppio segnale di partenza lancerà il popolare evento Rally 'Mini Takes the States 2018', oggi in due città degli Stati Uniti. Per la settima edizione del rally cross country, dedicato a proprietari e appassionati dei modelli premium britannici, la comunità Mini guiderà verso la destinazione finale, su due percorsi per la prima volta.

Ad est i partecipanti partiranno da Orlando (Florida), mentre dalla parte occidentale il via è stato stabilito da Portland, la più grande città dello stato dell'Oregon. I partecipanti si incontreranno esattamente una settimana dopo a Keystone, a circa 120 chilometri a ovest di Denver (Colorado), dove è previsto l'evento di chiusura del rally che si svolgerà il 21 e il 22 luglio 2018.

Mini Takes the States viene eseguito ogni due anni ed esprime gli stretti legami tra il marchio Mini e i fan statunitensi del brand britannico. Nel 2016 più di 4.000 piloti Mini si sono messi in fila all'inizio di almeno una tappa del rally in tutti gli Stati Uniti. Oltre 900 hanno percorso anche l'intera distanza di circa 4.400 miglia, equivalenti a più di 7.000 chilometri.

Quest'anno, ancora una volta, sono attesi migliaia di appassionati Mini, e questa volta possono utilizzare due percorsi diversi. Entrambi i percorsi coprono la stessa distanza di circa 2.515 miglia (circa 4.000 chilometri). Le singole tappe sono lunghe tra le 200 e le 460 miglia e conducono attraverso paesaggi naturali interessanti, su strade attentamente selezionate.

Da Orlando, la Mini Community si dirigerà dapprima verso Tallahassee e da lì verso la stazione sciistica di Keystone, passando per New Orleans, Dallas, Oklahoma City e Dodge City. Il percorso da ovest porta i conducenti alle Montagne Rocciose attraverso Sacramento, Los Angeles, Flagstaff e Santa Fe e in altre città.

Oltre all'esperienza conviviale di guida, Mini Takes the States è soprattutto un evento di beneficenza. Una parte della quota di partenza e delle donazioni raccolte durante il corso del rally, avvantaggerà infatti un progetto sociale. Tutto procederà ancora una volta all'organizzazione umanitaria di Feeding America. Nel 2016, i guadagni dell'evento hanno finanziato oltre 1,3 milioni di pasti per le persone bisognose in diverse parti degli Stati Uniti.

© Riproduzione riservata