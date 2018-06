Premio al miglior titolo dell’anno, il Giornale di Sicilia nella top five

C'è anche il Giornale di Sicilia nella cinquina delle nomination del Premio Ferrari «Titolo dell’Anno» per il 2017, riconoscimento giunto all’undicesima edizione a cura della nota casa trentina di spumanti.

Era il 17 novembre 2017, il giorno della morte del "Capo dei Capi", il boss di Cosa Nostra Totò Riina.

Il giorno dopo il Giornale di Sicilia uscì in edicola con il titolo “Pace all’anima loro” , e a seguire i visi delle tante, troppe vittime della mafia, servitori dello Stato e di tutti noi che nel corso degli anni erano "caduti in guerra", e non per modo di dire.

Entrare tra i cinque titoli scelti dalla giuria del premio, e contendersi il riconoscimento con alcuni dei principali quotidiani italiani, è stato comunque un grande risultato per il “Giornale di Sicilia”. Il premio è stato vinto da “Il silenzio delle innocenti”, dedicato da “La Stampa” alla violenza sulle donne.

Premio al miglior titolo dell’anno, ecco chi è entrato nella cinquina delle nomination Il Giornale di Sicilia - Pace all’anima loro Corriere della Sera - Gocce di dignità La Stampa - Il silenzio delle innocenti Il Manifesto - Catatrac Il Foglio - Bio onnipotente

La giuria che ha scelto titoli e copertine è composta da alcune delle più prestigiose firme del giornalismo italiano come Emilio Carelli, Aldo Cazzullo, Lella Costa, Ferruccio de Bortoli, Antonio Dipollina, Massimo Donelli, Mattia Feltri, Mario Giordano, Stefano Lorenzetto, Camilla Lunelli, Matteo Lunelli, Monica Maggioni, Arnaldo Pomodoro, Claudio Sabelli Fioretti, Roberto Saviano, Gian Antonio Stella, Oliviero Toscani, Sarah Varetto, Andrea Vianello, Guido Vigna.

