Assegnato il Premio Roma per formaggi e pane

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Ufficializzati i vincitori del Concorso Premio Roma per i migliori formaggi e del Concorso Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali. La cerimonia di premiazione dell'edizione 2018 si è svolta presso la Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma. Ai concorsi, promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera (Azienda speciale per la valorizzazione del settore agroalimentare) in collaborazione con Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della regione, hanno partecipato 160 aziende. Alla competizione per i migliori formaggi, giunta alla quindicesima edizione e divisa in una sezione regionale e in una nazionale ed estera, hanno partecipato 115 aziende di cui 37 provenienti dal Lazio e 33 imprese dal resto d'Italia ripartite tra 13 regioni (principalmente Campania, Sardegna, Toscana e Veneto). E' stata invece di 45 iscrizioni la partecipazione delle imprese estere provenienti da Spagna, Austria, Belgio, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Portogallo. I campioni di formaggio esaminati sono stati 250. I premi per le imprese regionali sono stati 15 (3 di Roma città, 5 della provincia, 1 di Latina e 1 di Rieti) distribuiti tra le diverse sezioni in concorso. Cinquantadue sono state invece le aziende partecipanti al concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali giunto alla tredicesima edizione. Le aziende, provenienti da 11 regioni italiane, hanno presentato oltre 130 prodotti. La gara è stata divisa in una sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio e una sezione nazionale.(ANSA).





