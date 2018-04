Al via Ristogolf 2018, in buca chef ristoratori golfisti

(ANSA) - ROMA, 24 APR - L'eccellenza del golf e dell'alta ristorazione tornano insieme nella sesta edizione del Circuito Ristogolf 2018 by KitchenAid&Estra che prenderà il via il prossimo 16 maggio dal Piemonte. L'evento itinerante nasce nel 2012 ideato dall'Associazione Ristoratori Albergatori & Co.



Golfisti, fondata dagli chef stellati Enrico Cerea, Giancarlo Morelli, Davide Scabin e Norbert Niederkofler.



Prima tappa della sfida di quest'anno sarà il Golf Club Castelconturbia in provincia di Novara, il 6 giugno si sposterà a Como al Golf Club La Pinetina, per proseguire il 27 giugno in Emilia Romagna al Golf Club Bologna. La quarta tappa si svolgerà il 18 luglio in Veneto nell'altopiano di Asiago al Golf Club Asiago, per poi tornare in Lombardia al Golf Club Villa d'Este il 5 settembre. In ogni tappa saranno allestite postazioni gourmet sui green per offrire degustazioni durante le gare e punti dove ristorarsi tra una buca e l'altra, con assaggi preparati dagli chef. Al termine di ogni gara ci saranno uno showcooking con gli chef, la cerimonia di premiazione per tutti i partecipanti alla gara e il gourmet party. A questa edizione parteciperanno, tra gli altri, gli chef Enrico Cerea presidente dell'associazione, con il vice presidente Giancarlo Morelli, Enrico Bartolini e Davide Oldani. L'evento finale si terrà dal 5 al 7 ottobre in Sicilia a Il Picciolo Etna Golf Resort & Spa, all'interno del Parco dell'Etna. Come ogni anno, infine, Ristogolf, sosterrà un'associazione benefica e in questa edizione il suo impegno andrà alla Fondazione TheodoraOnlus, che con l'ascolto, il gioco e il sorriso dei Dottor Sogni aiuta i bambini e le loro famiglie ad affrontare il ricovero ospedaliero.





