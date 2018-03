Salvini: "Tagli ai vitalizi? L’emergenza vera è il lavoro"

LAMEZIA TERME. «Tagli ai vitalizi? L’emergenza vera è il lavoro». Lo ha detto Matteo Salvini a Lamezia Terme. «Il taglio dei privilegi - ha ha detto - lo abbiamo già fatto in passato. Quello che vedremo, con tutti, sono alcune idee per rilanciare il lavoro che possiamo portare insieme in Parlamento».

«Vi dico ben chiaro che se qualcuno la tirasse in lungo e poi dicesse andiamo tutti insieme al governo per fare qualcosa e tirare a campare 2 anni, io non ci sto - ha proseguito Salvini - Noi abbiamo vinto con un programma elettorale - ha aggiunto - e quel programma proveremo fino in fondo a portarlo al governo. Tutto quello che si legge sui giornali in questi giorni vale meno di zero. Retroscena, ricostruzioni, i si pensa ed i si dice non hanno alcun valore».

«Non ho nomi da fare». Ha detto inoltre Salvini rispondendo ad una domanda sulla possibilità che la Lega ceda la presidenza del Senato a Forza Italia. Salvini ha poi aggiunto che i rapporti nella coalizione di centrodestra sono ottimi.

