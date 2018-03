Per i consumatori la migliore burrata e' made in Marche

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Le Marche scalzano a sorpresa la Puglia nella graduatoria dei consumatori delle migliori burrate.



Il sondaggio, che premia un prodotto alimentare del centro Italia, è frutto di una ricerca Iri che ha coinvolto 12mila utenti di mercato. Tra i fattori vincenti la realizzazione senza lattosio del formaggio in linea con l'incremento della richiesta dei prodotti salutari e salutistici. La vittoria premia anche un territorio recentemente colpito dal territorio, quello del Gran Sasso e dei Monti Sibillini. L'azienda produttrice del prodotto 2018 eletto dai consumatori ''prodotto dell'anno'' è del caseificio Sabelli che si piazza al primo posto nelle categorie Mozzarella e Burrata e "Formaggi senza lattosio" Il prodotto merceologico, realizzato con la burratina, stracciatella di burrata e burratina, è l'ultimo prodotto messo in commercio dal caseificio marchigiano ed è nato - si legge in una nota- per venire incontro alle più moderne esigenze di consumo: non solo per chi è intollerante al lattosio, ma anche per chi sceglie una dieta sana e leggera. La linea di burrate Sabelli è realizzata con latte e crema di latte 100% italiani.



Il Gruppo Sabelli, con 123.000 tonnellate di latte fresco lavorato all'anno, 3 siti produttivi e 451 dipendenti e collaboratori, è stato fondato nel 1921 e trasferito ad Ascoli Piceno nel 1978. Sabelli Spa ha acquisito nel 2016 la Trevisanalat di Castelfranco Veneto e la Ekolat in Slovenia dando vita a uno dei più poli italiani più importanti per la produzione di mozzarella.(ANSA).





