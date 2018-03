Per 3 stagioni Kia sarà Official Partner Uefa Europa League

ROMA - Per tre stagioni Kia sarà Official Partner della Uefa Europa League. L'accordo di sponsorizzazione sarà valido a partire dalla stagione 2018/19 e si concluderà con la finale di Uefa Europa League nel 2021. Evento di rilevanza globale, la Uefa Europa League coinvolge 48 club di calcio provenienti da 55 Paesi europei e viene seguita globalmente da un audience TV di 1 miliardo di spettatori durante l'intera programmazione.



''Diamo il via a una partnership che celebra l'inizio di una nuova ed eccitante era per Kia Motors e Uefa - ha detto con enfasi Yong-Won Cho, Senior Vice President and Chief Marketing Officer Kia Motors Corporation - Con la Union of European Football Associations condividiamo impegno, valori e passione per lo sport del calcio, il più popolare al mondo. Questa nuova partnership - ha sottolineato Yong-Won Cho - ci darà un'ulteriore opportunità di far crescere la notorietà e l'immagine globale di Kia e di coinvolgere più da vicino i fan e i giovani, con i quali quale condivideremo l'entusiasmo e la dinamicità del nostro marchio''. Si sviluppa così ulteriormente il rapporto con l'Uefa, con la quale Kia condivide l'impegno, i valori e la passione per lo sport del calcio. ''Sarà la nostra prima stagione completamente in partnership con Kia Motors - ha sottolineato Peter Willems, Head of Marketing Activities & Sponsorship di Uefa Events SA - La nostra è la più grande competizione calcistica d'Europa. Con giocatori provenienti da ogni parte del mondo è un evento globale che coinvolge milioni di fan - ha aggiunto Willems - sfrutteremo insieme lo straordinario potere comunicativo della Uefa Europa League che, sono certo, sarà anche una fantastica opportunità per promuovere lo sport e i valori chiave del marchio Kia''.



Nel ruolo di Partner ufficiale, Kia Motors fornirà alla Union of European Football Associations una flotta di 90 veicoli dedicati ad arbitri, delegati, funzionari UEFA e personalità coinvolte negli eventi. Kia, oltre a coinvolgere migliaia di persone alle partite della UEFA Europa League, inviterà 205 giovani tifosi ad essere anch'essi protagonisti delle partite come Official Match Ball Carrier durante le partite del Torneo, con l'intento di coinvolgerli e di trasmettere loro i valori di uno degli sport più seguiti al mondo. Hernan Crespo - giocatore argentino, ambasciatore della Uefa - non ha nascosto la sua soddisfazione per l'accordo. ''Sono un grande fan della Uefa Europa League e ho fantastici ricordi che mi legano a questa importante competizione. Sono certo - ha aggiunto Crespo - che quello con Kia sia solo l'inizio di una fantastica collaborazione'', ha concluso il grande campione. Il debutto della stagione Kia il prossimo settembre. Il calendario del calcio europeo del 2018 prevede che la fase a gironi della stagione Uefa Europa League 2018/19 prenda inizio con la prima giornata il 20 settembre prossimo; la fase a eliminazione diretta partirà dal 14 febbraio 2019. La finale si terrà allo stadio olimpico di Baku, capitale dell'Azerbaigian, mercoledì 29 maggio 2019, un'occasione che vedrà Kia protagonista di numerose attività mirate a coinvolgere l'enorme massa degli appassionati di calcio, ma anche i suoi clienti e i potenziali tali.





