Calenda: "Nel Pd il leader c'è e fa il presidente del Consiglio"

Nel Pd il «leader c'è e fa il PDC (il presidente del Consiglio, ndr)». Lo scrive su twitter, rispondendo ad una follower, il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.

In queste ore Calenda è stato molto attivo su Twitter dopo che molti lo avevano indicato come possibile successore di Renzi alla guida del Pd. «Presa di coscienza sul futuro del PD non resa dei conti su passato. Ho sempre parlato chiaro con Renzi ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione collettiva di un percorso che ha avuto anche tantissimi elementi positivi. Se cercano anti-Renzi non sono io». Ha scritto ancora sul social network. E poi: «Se il PD si allea con il M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia dei partiti politici».

«Non conosco il partito, le persone che ci lavorano, la rete territoriale etc.. andidarsi a qualcosa sarebbe davvero poco serio. E poi non voglio essere in nessun caso un ulteriore elemento di divisione o personalizzazione. Lavoriamo tutti insieme». Così Calenda rispondendo a chi si augura una sua candidatura alla segreteria Dem, dopo l'annuncio della sua iscrizione al partito.

