Non solo marmo, Massa Carrara scopre sculture di cioccolato

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Nella terra del marmo, le sculture più in voga ora sono di cioccolato. 80 pasticceri scendono in campo domenica per sfidarsi nel più dolce dei tornei. Dal 25 al 28 febbraio si terranno presso la Fiera del Tirreno CT di Massa Carrara i Campionati Italiani di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria e i Campionati Italiani di Cake Design organizzati e dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Tra le prove: scultura di cioccolato e praline; scultura in zucchero e dessert al piatto; scultura di pastigliaggio e torta moderna. I vincitori avranno la possibilità di entrare a far parte della Nazionale Italiana di Pasticceria che parteciperà ai Mondiali nel 2019.(ANSA).





