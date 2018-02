Gianotti, scienza e' la colla di un mondo fratturato

La ricerca scientifica e' la "colla in un mondo fratturato": il valore della scienza è uno dei temi che la direttrice del Cern, Fabiola Giannotti ha scelto di affrontare nelle conferenze che ha tenuto in Italia, presso il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e presso l'Accademia dei Lincei.

"Al Cern lavorano 17.000 ricercatori di 110 nazionalita' e alcuni vengono da Paesi che sono in guerra, ma collaborano. In questo momento di tensione a livello internazionale e in un mondo fratturato - ha osservato Gianotti - penso che dalla scienza possano venire piccoli semi di pace".

Di pari passo con questo aspetto fondamentale c'e' il valore economico della ricerca: "il Cern - ha osservato - e' uno dei piu' grandi laboratori del mondo per fare ricerca e sviluppare tecnologie nuove destinate ad avere ricadute in moltissimi campi e ad essere adottate da industrie e societa'".

© Riproduzione riservata