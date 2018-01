Fedez e Ferragni volano a Los Angeles per tre mesi, Leone nascerà in America - Foto

MILANO - Valige pronte per il rapper milanese Fedez e per la fashion guru in dolce attesa Chiara Ferragni che vanno ad abitare a Los Angeles per i prossimi tre mesi e mezzo. Lo ha annunciato nelle scorse ore la coppia vip sui profili Instagram.

Leone, così si chiamerà il loro figlio, nascerà nel mese di marzo proprio nell'assolata città della California. "Questa sarà la nostra ultima domenica a Milano - si legge a corredo di un selfie pubblicato su Instagram - per tre mesi e mezzo staremo a Los Angeles, ci manca anche la nostra casa lì".

Prima di partire però, Chiara saluta il papà Marco. "Ci rivedremo a Los Angeles quando Leone sarà nato", scrive con tanto di emoticon e cuoricini.

Ma intanto, attendendo la partenza, la Ferragni fa ascoltare al piccolo Leone tutti i successi del padre Fedez ma anche qualche canzone che piace alla mamma sistemando delle cuffie sul pancione. La dolcissima scena è stata pubblicata nel corso di una Instagram Story. "A lui piace tanto la musica, sta già ballando".

