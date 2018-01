Intesa Berlusconi-Salvini sulla Lombardia, il candidato sarà il leghista Fontana

ROMA. Trovata l'intesa tra Forza Italia e la Lega sulla Lombardia dopo la rinuncia di Roberto Maroni: "Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega", ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch’io.

Si è evitato dunque il primo campo di scontro tra lui e Salvini su chi candidare in una delle regioni più importanti per il centrodestra.

Silvio Berlusconi già ieri si era detto "non preoccupato" per il passo indietro di Maroni in Lombardia. "Sono convinto che i lombardi continueranno a sostenere il buon governo del centrodestra in quella regione. Abbiamo diversi buoni candidati in tutte le regioni, e con i nostri alleati sapremo certamente scegliere i migliori", ha detto al Tg5.

"Non c'è nessuna azione partita da Forza Italia su Maroni - chiarisce il leader di Fi -, è stata una sua scelta personale e ribadisco che per lui non ci sono ipotesi di ingresso in un futuro governo del centrodestra".

