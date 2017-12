Capodanno: agrifoglio superstar, cresce mercato fiori +1,40%

- Natale e Capodanno spingono il mercato dei fiori e delle piante, al punto che per diverse specie tipiche delle feste natalizie - come, in particolare, l'Ilex Verticillata (ramo nudo con bacche rosse), l'abete in rami (rosso il più pregiato) ed il pino argentato - non è stato possibile soddisfare l'intensificarsi della domanda. Lo segnala il Mefit, il Mercato Fiori e Piante Toscana di Pescia (Pistoia) che stima un giro di affari realizzato in questo periodo dalle vendite di articoli florovivaistici pari a circa un milione e trecento mila euro, con un aumento del 1,40% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Anche quest'anno, come nel 2016, è stata riscontrata una elevata qualità del prodotto, con una discreta formazione di bacche nel caso dell'Agrifoglio (Ilex aquifolium) e dell'Ilex verticillata. I migliori risultati sono stati ottenuti dall'Agrifoglio variegato, rispetto a quello verde, con prezzi mediamente in aumento e quantità in leggera flessione rispetto all'anno passato; dall'Ilex verticillata, con prezzi in aumento in misura saliente e con esaurimento del prodotto nell'ultima settimana prima del Natale, e dal Pungitopo (Ruscus aculeatus), con quantità costanti e prezzi stabili. In leggera contrazione, invece, le quantità di Vischio (Viscum album), con prezzi in lieve aumento in confronto allo scorso anno.

Mantengono buoni risultati economici, segnala ancora il Mefit, le piante e fronde verdi innevate: Abete, sia in pianta che in rami, Faggio, Betulla, Bamboo, Bosso, Asparago. Per la Stella di Natale (Euphorbia pulcherrima), una leggera diminuzione dei prezzi, con quantità stazionarie rispetto all'anno 2016. Buona la vendita di ciclamini. I commercianti di articoli per fioristi hanno evidenziato una buona vendita di fiori artificiali e di oggettistica di target medio alto, in diminuzione invece le vendite delle piccole composizioni e dei prodotti con prezzi di fascia bassa.(ANSA).

