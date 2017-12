Targhetta con nome e finiture su Mini le decide il cliente

ROMA - Grazie alle soluzioni tecniche rese possibili dalla stampa 3D e ai sistemi interattivi utilizzabili tramite tablet, la Mini porta la personalizzazione delle proprie vetture a livelli sino a ieri ad appannaggio solo dei preparatori più esclusivi. Con Yours Customised, il Costruttore d'Oltremanica ha, infatti, introdotto sul mercato un pacchetto di accessori che permettono di rendere davvero unica la propria vettura: non solo numeri e adesivi su fiancate, tetto e specchietti, da oggi è, per esempio, possibile fare incidere il nome del proprietario della macchina sui battitacco o sugli elementi plastici di supporto alle frecce laterali esterne, i cosiddetti 'side scuttle', creare uno speciale messaggio luminoso di benvenuto che appare all'apertura delle portiere, arricchire la modanatura della plancia con intarsi a fantasia. Le nuove proposte saranno introdotte nel corso del 2018 su un'ampia gamma di modelli del Marchio e potranno essere ordinate anche per vetture già in circolazione. Al lancio, per esempio, i 'side scuttle' e le modanature sulla plancia saranno disponibili per le Mini a 3 e 5 porte e per la Cabrio. I battitacco anche per la Clubman. La personalizzazione delle luci di benvenuto verrà offerta per tutti i modelli che già montano quest'accessorio. I pezzi possono essere scelti, disegnati e ordinati direttamente dal negozio online creato appositamente per il nuovo programma. Tra le opzioni c'è anche la possibilità di inserire dei testi o la propria firma all'interno della customizzazione. Nel nuovo catalogo sono previsti, poi, icone e disegni preimpostati di vario tema, dai viaggi al tempo libero.

Tutti i prodotti Mini Yours Customised vengono costruiti presso gli stabilimenti tedeschi del brand, secondo gli standard previsti per la normale componentistica. Vengono eseguiti - chiariscono dalla Casa britannica - con ''procedure innovative di produzione, come la stampa 3D e il lettering al laser. Il processo avanzato permette la realizzazione dei desideri del cliente e i prodotti personalizzati saranno consegnati nell'arco di poche settimane. Le parti sono state progettate in maniera tale da essere integrate nel veicolo dal cliente stesso o dal partner di servizio Mini che partecipa all'iniziativa. E' consentito fare questa operazione più di una volta. Ciò assicura che, qualora il veicolo venga successivamente venduto, le singole componenti possano essere scambiate''.

