Bimbi in cucina per le feste, mani pulite e attenti agli assaggi

È bello preparare dolci, biscotti e pasti in generale con i bambini in questo periodo di feste. In agguato però possono esserci degli inconvenienti soprattutto relativi alla sicurezza del cibo, come la possibilità di essere colpiti da un virus intestinale, per questo meglio lavare le mani più volte durante le preparazioni, cuocere bene la carne e in particolare il pollame e pulire con accuratezza frutta e verdura cruda. Questi alcuni consigli dell'American Academy of Pediatrics, che riunisce i pediatri americani.

Tra gli altri consigli degli specialisti anche quello di evitare di offrire ai piccoli come prova prodotti che richiederebbero la cottura e una volta fatto un assaggio di ciò che si sta cucinando ripulire gli utensili utilizzati prima di rimetterli nel cibo. Non solo: scongelare la carne nel frigorifero e mai sul piano di lavoro e tenere i cibi caldi e i liquidi lontano dai bordi dei banconi e dei tavoli, dove possono essere facilmente rovesciati dalle mani dei piccoli in vena di esplorare.



