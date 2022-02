Federica Pellegrini ai Giochi di Pechino da tifosa: “Buona partenza Italia"

Anche fuori dalle vasche, la passione per il tricolore batte forte. L’Italia «ha avuto una buona partenza ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, spinta dal solito ottimismo che contraddistingue le spedizioni tricolori», dice Federica Pellegrini, in visita nella nuova veste di componente della Commissione atleti del Cio agli impianti di sci alpino di Yanqing.

«No, proprio non si poteva sciare, troppo vento», dice a conferma della decisione presa da Federazione internazionale e organizzatori di Pechino 2022 di cancellare la discesa libera maschile e di aggiornarla a domani.

«Ho assistito alle gare di ieri è stato molto bello», aggiunge la Divina in visita a Casa Italia, in merito ai primi due argenti centrati nella staffetta mista, prova all’esordio olimpico, di Arianna Fontana nello short track e nel pattinaggio di velocità di Francesca Lollobrigida sui 3.000 metri.

Il legame con Pechino, del resto è speciale. La Pellegrini vinse l’oro nella sua specialità, i 200 stile libero, ai Giochi estivi del 2008: dice di essere tornata al Water Cube, ora diventato Ice Cube per il curling, e di aver trovato ancora gli allestimenti e le scritte delle vecchie Olimpiadi.

© Riproduzione riservata