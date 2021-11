L'ultimo giro e il grazie, Valentino Rossi si è ritirato: il video e l'abbraccio dei tifosi e dei piloti

E' finita, signori. Dopo 26 anni è l'ora di scendere dalla giostra. Quello che è stato il più grande pilota di motociclismo di sempre ha corso la tua ultima gara. Valentino Rossi si ritira, e un'era finisca. Il Dottore ha chiuso al decimo posto il suo ballo conclusivo, ma poco importa. Il suo ultimo giro è stato un qualcosa vietato ai teneri di cuore.

Rossi è stato l’ultimo a lasciare il circuito di Valencia, al termine della gara della MotoGP. Il 9 volte campione del mondo ha voluto salutare così, con un giro d’onore in solitaria, i 70mila accorsi al Ricardo Tormo per omaggiare il suo addio al motomondiale. Sugli spalti una marea di bandiere gialle, con il numero 46.

Nel box Yamaha, intanto, le telecamere inquadravano le lacrime di commozione della compagna Francesca Sofia Novello, che a

breve gli darà una figlia, e poi Uccio, l'amico di una vita. I piloti schierati tutti con la bandiera, a fargli da scorta, e tutti, ma proprio tutti, hanno pianto." Oggi ho sentito che tutto era possibile. Volevo regalare questa vittoria a Valentino. La mia

gara è per lui, per tutto quello che ha fatto per noi dell’Academy", ha detto quello che è un po' il suo erede, Pecco Bagnaia, che ha vinto indossando il casco con la scritta "Che spettacolo" replica di quello "coniato" dopo il titolo del 2004. Fuochi d'artificio, striscioni. Grazia Vale. Davvero.

© Riproduzione riservata