Banti e Tita, la coppia d'oro della vela ringrazia il Circolo di Ragusa: "Un pezzo di medaglia è vostra"

"Siamo qui al villaggio olimpico e ci siamo portati la bandiera del circolo, non potevamo non salutarvi: un pezzo di queste medaglie è anche vostro. Grazie per il supporto che ci avete dato in questi allenamenti siciliani". Questo il video messaggio di Ruggero Tita e Caterina Banti, campioni olimpici di vela con il catamarano Nacra 17 foiling, nelle scorse settimane ospiti del Circolo Velico Kaukana di Santa Croce Camerina per gli allenamenti di preparazione a Tokyo 2020.

Tita e Banti hanno portato con sè la bandiera del Circolo Velico e, con la medaglia d'oro al collo dal golfo di Sagami in Giappone, hanno salutato gli amici siciliani ringraziandoli per l'ospitalità.

