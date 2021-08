“Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi” è l’appello del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Siciliana, Sandro Morgana, in vista dell’inizio della stagione calcistica: “Le ultime stagioni a causa della pandemia sono state devastanti, in particolare per il calcio dilettantistico. Siamo stati costretti a fermare tutte le nostre attività. Siamo arrivati ad un bivio e l’unica strada da percorrere per metterci in sicurezza è quella del vaccino”.

© Riproduzione riservata