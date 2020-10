Presentato il Giro d'Italia a Palazzo d'Orleans: "Sicilia bellissima e ricca di sport"

Presentato “Il Giro d’Italia in Sicilia” oggi pomeriggio a Palazzo d’Orleans con la partecipazione degli enti organizzatori e personalità influenti. “Un grande impegno organizzativo e finanziario da parte del governo regionale, ma la Sicilia deve puntare sul turismo”, dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, “e il Giro d’Italia avrà risonanza internazionale”. Si pone certamente il problema di eventuali assembramenti di cittadini desiderosi di assistere alla corsa, di coloro che si recheranno attorno alla pista: “ci si può lo stesso divertire indossando la mascherina, evitando di stare gomito a gomito, bisogna fare il mestiere più difficile, quello di cittadino”, dice Musumeci.

“È la quarta più importante manifestazione sportiva del mondo quella che parte in Sicilia. A Palermo verrà consegnata la prima maglia rosa, confermando la grande attratività della nostra città”, dichiara poi il Sindaco Leoluca Orlando, e rispetto alla partenza dei ciclini proprio a Monreale, il sindaco Alberto Arcidiacono così commenta: “Monreale si veste di grande festa, perché il Giro d’Italia non è una semplice manifestazione e noi abbiamo l’onore di ospitare la grande partenza. Monreale sarà davvero pronta e felice”. L’organizzazione del giro ha intanto richiesto particolari energie, come racconta Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport: “Il Giro d’Italia è una manifestazione sportiva già molto difficile da organizzare in condizioni normali, in periodo covid è ancora più complicato. Credo che sia anche un modo unico per vedere l’Italia con i colori dell’autunno, dato che il giro ha di solito i colori della primavera. Non potevamo partire da un posto migliore: la Sicilia è una regione bellissima ricca anche di sport. Tanti atleti siciliani parteciperanno alla gara”, conclude.

© Riproduzione riservata