Pallina contro la giudice, il video del gesto di Djokovic squalificato dagli Us Open di tennis: "Desolato"

Us Open amaro per Novak Djokovic. Il grande favorito è fuori dal torneo per un gesto di stizza che gli è costato carissimo: come si vede dal video ha scagliato una pallina sui teloni al momento del cambio campo contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta colpendo al collo la giudice di linea appostata al centro.

A poco sono valse le scuse e le difese del serbo, che nel corso di una lunga discussione con il supervisor ha tentato di far passare la linea della sua buona fede. Chiacchiere, secondo chi doveva applicare il regolamento, così 'Djoko' è stato squalificato e ha lasciato il campo dopo aver dato la mano all'avversario.

Soltanto altre due volte nella storia dei tornei del Grande Slam un giocatore era stato escluso per motivi disciplinari, o comportamentali che dir si voglia: prima del serbo era toccato a John McEnroe negli Australian Open del 1990 e a Stefan Koubek nell'Open di Francia del 2000. Il primo ruppe una racchetta, si avvicinò a una delle "guardalinee" per discutere su una chiamata facendo rimbalzare minacciosamente una palla vicino alla faccia della ragazza e si fece sfuggire qualche parola di troppo durante l'incontro con lo svedese Pernfors. Koubek invece venne escluso dal Roland Garros per un gesto simile a quello di Djokovic: infatti venne squalificato per aver inavvertitamente colpito un raccattapalle con la racchetta, che invece avrebbe voluto scagliare verso la propria panchina.

Secondo Alexnder Zverev, che ora diventa un autorevolissimo candidato alla vittoria a New York, "Djokovic è stato decisamente sfortunato. Ha scagliato via una pallina, chiaramente non voleva colpire ma nessuno ma invece ha preso quella giudice.

Il campione si è scusato poi in un messaggio postato sui social media. "Chiedo scusa agli US Open e a tutti coloro che sono stati colpiti dal mio comportamento: sono desolato", ha scritto il numero 1 al mondo. "Mi sento davvero triste e vuoto dopo quanto accaduto. Ho chiesto notizie sulla guardalinee e il torneo mi ha detto che grazie a Dio si sente bene. Sono estremamente dispiaciuto di averle causato così tanto stress. E' stato del tutto involontario", continua il serbo.

"Per quanto riguarda la mia squalifica, devo fare un'introspezione e lavorare sulla mia delusione per trarne una lezione per andare avanti e progredire come tennista e come essere umano", conclude Djokovic.

