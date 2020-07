Atletica, Noah Lyles batte Bolt sui 200 metri...ma il nuovo record non vale

Noah Lyles ha fatto segnare un nuovo record mondiale sui 200 metri prima di capire che in realtà i metri percorsi erano stati soltanto 185. E’ successo ieri agli Inspiration Games di Zurigo. L’atleta americano, che l’anno scorso ha vinto il titolo mondiale di 200 metri a Doha, ha corso i 200 metri in 18"90 secondi, stracciando il record del mondo appartenente a Usain Bolt dal 2009 in 19"19 secondi. Il record personale di Lyles è di 19,50 e visto che la gara si è svolta con un forte vento contrario, il tempo registrato ha destato sospetti sin da subito.

Una volta arrivato al traguardo e resosi conto del tempo che aveva fatto registrare Lyles ha reagito portandosi le mani ai capelli. Ma cinque minuti dopo tutto è stato spiegato. Lyles era partito da una corsia sbagliata, cosa che lo ha portato a percorrere non 200 ma 185 metri, 15 in meno. Il tempo di Lyles è stato rimosso dai risultati della gara e la vittoria è stata invece assegnata al francese Lemaitre.

