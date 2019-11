Spettacolare incidente in Moto3: 5 piloti coinvolti, paura per Foggia ma sta bene

Incidente per Dennis Foggia nel corso del Gran Premio di Valencia di Moto3. Nell’ultimo appuntamento stagionale il pilota italiano dello Sky Racing Team VR46, nel corso del terzo giro, finisce a terra in maniera violenta, nel tentativo di evitare un altro pilota che gli era caduto davanti, mentre la sua moto prende fuoco a bordo pista.

Foggia è stato soccorso immediatamente dai sanitari ed è rimasto a terra per diversi minuti prima di essere trasportato in ambulanza al centro medico: la direzione di gara rende noto che tutti i piloti coinvolti sono coscienti. Lo stesso Foggia, dalla barella, ha fatto segno con le mani (ok e pollice in alto) e ha poi mosso le gambe. Paura, quindi, ma nulla di grave.

