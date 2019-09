Formula 2, il video del terribile incidente al Gp di Sochi

Ancora tanta paura in pista in Formula 2. Brutto incidente durante il primo giro del Gp di Sochi che ha visto coinvolti Nikita Mazepin e Nobuharu Matsuhita, per fortuna senza conseguenze per i due piloti che sono usciti illesi dall’impatto causato da una iniziale collisione tra il russo e il britannico Aitken che stava rientrando sul tracciato dopo aver tagliato una curva.

A Spa il 31 agosto c'era stato il terribile incidente in cui ha perso la vita il giovane Hubert: sul circuito russo fortunatamente i due piloti, come fa sapere la Fia, sono usciti senza danni.

La gara, ridotta a 15 giri, è ripartita dopo 40 minuti di bandiera rossa. A tagliare per primo il traguardo Luca Ghiotto, che nel gp russo trova la terza vittoria della sua stagione, dopo quella in gara-2 in Bahrain e gara-1 a Silverstone.

© Riproduzione riservata