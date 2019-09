"La vittoria è un sogno che finalmente ho realizzato ma è difficile gioire in una giornata così". Queste le parole di Charles Leclerc nel team radio al termine del Gran Premio del Belgio. Il pilota monegasco, vittorioso per la prima volta in Formula 1, non ha gioito al passaggio sotto la bandiera a scacchi e ha dedicato il successo, alzando un dito al cielo, ad Anthoine Hubert, pilota tragicamente scomparso nella gara di Formula 2.

