Mascherina all'aperto anche senza obbligo, la psicologa: "È il nostro istinto di protezione"

Il via libera c'è ma la paura è ancora tanta e la prudenza mai troppa. E così in molti in strada continuano ad indossare le mascherine nei primi giorni in cui non è più obbligatorio farlo.

"Una abitudine legata ad un senso di protezione" la definisce Lavinia Cicero, psicologa sociale e del lavoro e psicoterapeuta relazionale e docente di Psicologia delle Relazioni interpersonali e di gruppo all'università Dante Alighieri di Reggio Calabria.

"In questi due anni abbiamo cambiato il nostro modo di fare che ci hanno portato, fra le altre cose, all'uso della mascherine e non solo. Adesso, al di là delle scelte personali, a livello psicosociale, entrano in gioco altri varianti: la paura (anche non reale), l'emotività. Entrano in gioco ovviamente anche l'ambiente socio-culturale, l'età".

E gli altri nuovi comportamenti? Avvicinarci troppo agli altri, stringere una mano, toccare degli oggetti fuori casa, usare l'ascensore con un vicino: "Gli esseri umani sono abituati a gestire lo spazio intorno a sé, uno spazio che viene denotato culturalmente. La prossemica è un aspetto profondamente culturale. Tutto questo ha delle ricadute anche sociali e psicologiche. Negli ultimi anni la pandemia ci ha allontanato da alcuni nostri rituali: sia sul lavoro, che nei rapporti interpersonali. Per i giovani, ad esempio, è più facile perdere le abitudini acquisite, infatti molti hanno ricominciato ad avere dei contatti più ravvicinati".

