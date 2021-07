"Malibù" di Sangiovanni è il brano più ascoltato su YouTube: quasi 9 milioni di click

Invariata di fatto dalla scorsa settimana la classifica dei brani più ascoltati in Italia su YouTube. Primo ancora Sangiovanni, finalista del talent show «Amici di Maria De Filippi», che con la sua hit «Malibu» sfiora i 9 milioni di click.

Poco più di «Mille», brano che si conferma in seconda posizione con 8 milioni e mezzo di ascolti, confezionato dall’inedito trio formato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Anche per loro un successo clamoroso, un brano che rischia di vincere la corsa al tormentone estivo più ascoltato. Impennata fino al terzo posto per Rocco Hunt e Ana Mena, che a un anno dall’incredibile successo di «A un passo dalla luna», tornano con una nuova hit estiva dal titolo «Un bacio all’improvviso».

Anche Elettra Lamborghini propone il proprio tormentone estivo, si intitola «Pistolero» e nell’ultima settimana raccoglie oltre 4 milioni di ascolti. Precipita al quinto posto Aka7even, altro concorrente di «Amici": il brano è «Loca». Di nuovo Sangiovanni al sesto posto, stavolta con «Lady», il primo singolo che gli ha permesso di guadagnare qualche punto nell’ambito della discografia nazionale.

Sale in settima posizione «Mohicani», duetto tra i salentini Boomdabash e Baby K, brano scritto da Federica Abbate e prodotto da Takagi&Ketra. Nuova entrata in ottava posizione: anche questo è un duetto, stavolta tra Fred De Palma, primo e maggiore esponente del reggaeton in Italia, e la brasiliana Anitta; insieme cantano «Un altro ballo».

Anche la nona posizione è occupata da un brano cantato in duetto: si intitola «Movimento lento» ed è stato confezionato da Annalisa e Federico Rossi, il Fede di Benji&Fede.

Chiude la top ten «Zitti e buoni», il brano con cui i Maneskin si sono aggiudicati prima la vittoria al Festival di Sanremo e poi quella storica all’Eurovision Song Contest.

